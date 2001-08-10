По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область оказалась в середине рейтинга по стоимости красной икры среди регионов Дальнего Востока. Остров занял 5-е место из 11 со средней ценой за килограмм деликатесного продукта в 8,2 тысячи рублей, передает ТК "41 Регион".
Рейтинг был составлен на основе данных Росстата. Так, Сахалин по цене на красную икру опередили Забайкалье, где этот продукт продают по 9,9 тысячи за кило, Приамурье (9,3 тысячи рублей), Приморье (8,9 тысячи рублей), Хабаровский край (8,8 тысячи рублей), Магаданская область (8,5 тысячи рублей) и Камчатский край (8,4 тысячи рублей).
При этом дешевле, чем на Сахалине красную икру можно купить в Бурятии (7,5 тысячи рублей), Якутии (7,4 тысячи рублей), ЕАО (7,4 тысячи рублей) и на Чукотке (7 тысяч рублей).
