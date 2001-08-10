Эксперты ВТБ: в половине случаев обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По оценке специалистов ВТБ, на схемы мошенничества с передачей наличных лично злоумышленникам приходится около половины от всех хищений средств.

Атака строится на тонком психологическом воздействии. Мошенники, представляясь сотрудниками службы безопасности банков или правоохранительных органов, создают у человека состояние паники, убеждая в критической угрозе для его средств на счетах. Под предлогом "защиты" или "временного безопасного хранения" накоплений злоумышленники настаивают на срочном снятии денег и их передаче курьеру или размещении в условленных тайниках (например, в почтовом ящике).

"Повышение эффективности банковских систем фрод-мониторинга, которые стали успешнее выявлять подозрительные переводы, привело к тому, что мошенники массово переключились на схемы с наличными. Этот канал стал для них предпочтительнее, потому что такие операции сложнее распознать. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке", - рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ напоминает клиентам об эффективных правилах безопасности:

Прекращать разговор, если собеседник предлагает "спасти" средства по указанию незнакомцев курьерам или в тайниках (подъезды, почтовые ящики и пр.).

Для проверки информации самостоятельно перезванивать в контакт-центр банка по официальному номеру, указанному на обороте карты или на сайте.