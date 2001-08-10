В Южно-Сахалинске в 2025 году оборудовали новым освещением более 60 участков улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске и подчиненных поселках в 2025 году завершили масштабную программу по установке уличного освещения, охватившую более 60 участков. Работы провели в областном центре и в отдаленных населенных пунктах, включая Березняки, Старорусское и Ново-Александровск.
Особенно активно работы шли в поселках Березняки и Старорусское, где свет появился сразу на 13 улицах. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, программа затронула как центральные, так и периферийные районы, в том числе территории, выделенные многодетным семьям. Начальник отдела по управлению селом Березняки Владислав Рукосуев отметил, что это значительный шаг в повышении комфорта и безопасности, и анонсировал продолжение работ в следующем году.
Местные жители уже оценили изменения. На освещенных улицах в Березняках проживает около 400 человек, в Старорусском - порядка 50. Жительница Березняков Наталья Ольшанская поделилась, что теперь может спокойно гулять с собакой в любое время, а детям стало безопаснее ходить в школу. Ее соседка Мария Браташова с улицы Кружевной также отметила, что родители перестали беспокоиться за детей. Программу реализуют в рамках комплексного развития инфраструктуры под контролем мэра Сергея Надсадина и при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. В 2026 году планируют оборудовать освещением еще более 70 участков.
