Военные на Сахалине осваивают пилотирование БПЛА
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Восточном военном округе (ВВО) развернули комплексную программу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Будущие специалисты осваивают профессию в специальных классах, начиная с теории и компьютерных симуляторов и заканчивая пилотированием реальных дронов.
Курсанты изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию и тактическое применение. Особое внимание инструкторы уделяют техническому обслуживанию аппаратов. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, для этого в учебном центре оборудовали мастерскую, где военнослужащие учатся не только ремонтировать, но и создавать необходимые детали на 3D-принтерах.
Обучение построено по принципу "от простого к сложному". Сначала будущие операторы отрабатывают навыки пилотирования и маневрирования на компьютерных тренажерах, которые симулируют полет в различных условиях. После этого они переходят к практике на реальных аппаратах в специально оборудованных классах. Там курсанты управляют FPV-дронами, преодолевая полосу препятствий для отработки точности и сложного маневрирования.
На завершающем этапе подготовки военные применяют современные комплексы БПЛА, оснащенные инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации. Это оборудование позволяет отрабатывать задачи по обнаружению условных целей в любое время суток, в том числе в темноте.
