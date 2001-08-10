Военные на Сахалине осваивают пилотирование БПЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе (ВВО) развернули комплексную программу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Будущие специалисты осваивают профессию в специальных классах, начиная с теории и компьютерных симуляторов и заканчивая пилотированием реальных дронов.

Курсанты изучают основы управления БПЛА, включая принципы работы, навигацию и тактическое применение. Особое внимание инструкторы уделяют техническому обслуживанию аппаратов. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, для этого в учебном центре оборудовали мастерскую, где военнослужащие учатся не только ремонтировать, но и создавать необходимые детали на 3D-принтерах.

Обучение построено по принципу "от простого к сложному". Сначала будущие операторы отрабатывают навыки пилотирования и маневрирования на компьютерных тренажерах, которые симулируют полет в различных условиях. После этого они переходят к практике на реальных аппаратах в специально оборудованных классах. Там курсанты управляют FPV-дронами, преодолевая полосу препятствий для отработки точности и сложного маневрирования.

На завершающем этапе подготовки военные применяют современные комплексы БПЛА, оснащенные инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации. Это оборудование позволяет отрабатывать задачи по обнаружению условных целей в любое время суток, в том числе в темноте.