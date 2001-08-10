Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 20 декабря откроется традиционная новогодняя ярмарка, где местные производители предложат свою продукцию для праздничного стола. Гостей мероприятия также ждут подарки ручной работы, концерт и тематические мастер-классы.

Торговые ряды разместятся по адресу Вокзальная, 71 и будут работать с 11:00 до 15:00. Как сообщили ТИА "Острова" в администрации города, в ярмарке примут участие более 40 производителей и ремесленников. Посетители смогут приобрести фермерскую говядину, мясные полуфабрикаты, свежую рыбную продукцию, молочные изделия, овощи, сыры с пряностями, мед, мандарины, разнообразную выпечку и кондитерские изделия. Часть товаров будет доступна для бесплатной дегустации.

Отдельную зону организуют для сахалинских ремесленников. В этой части ярмарки гости найдут эксклюзивные подарки ручной работы, включая новогодние украшения и предметы интерьера.

Для создания праздничной атмосферы ансамбль современной народной песни "Русский терем" выступит с музыкальной программой с 12:00 до 14:00. Параллельно для всех желающих будут проводить новогодние мастер-классы.