Сахалинские военные учатся сбивать дроны из охотничьих ружей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Троицкий" в Сахалинской области контрактников учат уничтожать беспилотники, используя приемы стендовой стрельбы. Инструкторы, имеющие боевой опыт, разработали специальный курс, чтобы повысить эффективность борьбы с одной из главных современных угроз на поле боя.

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, которые только заключили первые контракты с Министерством обороны, осваивают нестандартный навык. Их обучают вести огонь из охотничьих ружей по низколетящим скоростным воздушным целям, имитирующим вражеские FPV-дроны. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, задачей стало дать бойцам практические умения для противодействия беспилотникам, которые представляют особую опасность в зоне специальной военной операции.

Опытные инструкторы, сами прошедшие СВО, подготовили для новобранцев специализированную площадку на полигоне. На этих занятиях солдаты учатся не стрелять по статичным мишеням, а поражать движущиеся цели. Ключевой особенностью такой подготовки является расчет упреждения - бойцы должны научиться определять скорость и траекторию полета цели, чтобы точнее поражать ее из гладкоствольного оружия.

Такой формат тренировок позволяет военнослужащим отработать на практике сложный навык стрельбы по малоразмерным и быстро перемещающимся объектам. Методика, заимствованная из спортивной стендовой стрельбы, адаптирована под конкретные тактические задачи современного конфликта.