На Дальнем Востоке один из топовых по стране размер счета по ПДС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

НПФ ВТБ проанализировал данные 64 тыс. дальневосточников, которые заключили с фондом договор по государственной программе долгосрочных сбережений (ПДС). ДФО вошел в пятерку лидеров в России по размеру среднего счета по госпрограмме: он превышает 64 тыс. рублей у женщин и 61 тыс. рублей у мужчин.

Больше всего накоплений по этой ПДС на Дальнем Востоке формируют клиенты от 56 до 65 лет и старше. Средний счет у них составляет 82 тысячи рублей у женщин и 89,5 тыс. рублей - у мужчин. Среди активных участников ПДС также дальневосточники от 46 до 55 лет: у них сумма на таком счете - 52 тыс. рублей и 43 тыс. рублей соответственно. В этом году в статистику по ДФО впервые попали участники программы младше 18 лет.

По стране в целом общий объем средств по программе долгосрочных сбережений в НПФ ВТБ на начало декабря превысил 100 млрд рублей.