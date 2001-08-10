Тихоокеанское
На российском рынке Private LTE лидирует МТС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российский рынок выделенных сетей pLTE продолжает стабильно расти. Согласно исследованию Telecom Daily, по итогам 2025 года его объем может вырасти на 50%, достигнув 7,4 млрд рублей. Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы сегмент частных сетей также продолжит рост среднем на 25-30% в год.

Абсолютным лидером рынка по количеству реализованных проектов стала МТС, - следует из исследования Telecom Daily. С 2018 по 2025 годы компания запустила 69 коммерческих и пилотных сетей, что составляет 43% рынка. На втором месте расположился Мегафон, запустив 56 проектов (35%), а на третьем - Ростелеком с 7 проектами (4%). Еще 30 запусков были реализованы другими участниками отрасли (18%). При этом по общему количеству только коммерческих проектов также лидирует МТС - на долю компании приходится 39 запусков (43%).

В 2025 году МТС укрепила лидерство на рынке частных сетей: экосистема реализовала 19 проектов, что составляет 45% от всех запусков с начала года. На долю Мегафона пришлось 43% (18 проектов), еще 12% - на других поставщиков pLTE-решений (5 проектов). В том числе, ряд проектов Private LTE МТС реализовала в регионах Дальнего Востоке - Якутии, Сахалинской области, Приморском и Хабаровском крае.

 Основной спрос на Private LTE формируют ключевые отрасли промышленности: добывающий сектор, нефтегаз, транспорт, энергетика и нефтехимия.

Средняя стоимость проектов варьируется от года к году. Так, в 2021-2023 годах цена колебалась от нескольких десятков до 150 млн руб. В 2024 году диапазон стал шире: от компактных сетей стоимостью около 50-90 млн руб. до крупных инфраструктурных решений, превышающих по цене 200 млн руб. Сегодня же порог входа от 50-90 млн рублей за компактное решение, а крупные проекты преодолевают отметку и в 200 млн.руб. А отдельные проекты могут доходить в цене 500 млн рублей и более.

