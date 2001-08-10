В Южно-Сахалинске готовятся открыть для проезда улицу Бумажную

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт участка Бумажной улицы от проспекта Мира до улицы Ленина. Окончательные работы по установке дорожных знаков и организации наружного освещения подрядчики планируют закончить к вечеру пятницы, 19 декабря, после чего дорогу откроют для двустороннего движения.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, подрядная организация уже полностью выполнила комплекс основных работ. На участке построили новый мостовой переход через реку Рогатку, уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили ливневую канализацию и переустроили сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также специалисты ввели в строй кольцевое пересечение с улицей Милицейской. Представитель подрядчика Кирилл Рогозин уточнил, что рабочие полностью заменили земляное полотно, переустроили все инженерные сети, включая водопровод и электроснабжение, защитили сети связи и проложили сети фотофиксации.

По словам начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Сергея Пака, участок от проспекта Мира до улицы Милицейской уже обеспечен тротуарами. Дальнейшие работы по их обустройству, а также озеленение прилегающей территории временно приостановили из-за наступления зимы и возобновят весной следующего года. Напомним, капитальный ремонт улично-дорожной сети в островной столице проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Личный контроль за его реализацией осуществляют мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, по инициативе которого в регионе действует комплексная программа обновления дорожной инфраструктуры.