Туристы и жители забронировали почти все места на новогодние экскурсии по Южно-Сахалинску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска запустил обновленную версию популярной экскурсии "Огни ночного города 2.0" в преддверии праздников. Кардинально переработанный маршрут знакомит участников не только с историей праздничной иллюминации, но и с современными тенденциями архитектурного освещения областной столицы.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, экскурсия вызвала высокий интерес, и места на декабрь и январские праздники уже практически полностью забронировали. Около трети участников составляют туристы, что подтверждает рост популярности Южно-Сахалинска как зимнего направления для досуга. Директор центра Андрей Сухонос отметил, что главной изюминкой обновленной программы стало сочетание новогодней иллюминации и ночных муралов с архитектурной подсветкой, а также добавление новых локаций и идеальных точек для фотографий.
Программа включает четыре остановки: возле городской администрации, на Набережной реки Рогатка, у резиденции Деда Мороза и около здания областного правительства. По словам местной жительницы Евгении Клеваной, экскурсия позволяет не только полюбоваться красотой, но и узнать малоизвестные факты об истории празднования Нового года и масштабной модернизации уличного освещения, которая сейчас проходит в городе. Администрация Южно-Сахалинска при поддержке правительства области и губернатора Валерия Лимаренко развивает такие проекты, чтобы создавать позитивный имидж областной столицы для жителей и гостей.
