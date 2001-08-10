Тихоокеанское
Более 85 учебных подразделений Восточного округа начали подготовку призывников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе завершили организационные мероприятия по приёму, размещению и вводу в строй военнослужащих по призыву. Для их обучения сформировали свыше 85 специальных учебных подразделений, которые возглавили наиболее опытные офицеры и подготовленные сержанты.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, призывники уже начали проходить обучение в полевых условиях. Под руководством командиров они отрабатывают элементы огневой, строевой, медицинской и инженерной подготовки, а также изучают основы военной топографии, связи и защиты от радиационной, химической и биологической угрозы. Эти занятия организованы на полигонах округа и приказарменной учебно-материальной базе.

В ближайшее время новобранцы приступят к детальному изучению технических характеристик, правил эксплуатации и обслуживания вверенного им вооружения и военной техники. Вся теоретическая и практическая подготовка проходит по специально разработанной программе с применением современных компьютеризированных тренажёров. Такой подход позволяет военнослужащим в сжатые сроки освоить свои служебные обязанности и приступить к их выполнению.

