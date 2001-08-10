Более двух тысяч человек заключили контракты с Минобороны на Сахалине с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске организовал максимально быструю процедуру оформления для будущих военнослужащих. Специалисты пункта помогают гражданам подготовить все необходимые документы для заключения контракта с Министерством обороны России.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, весь процесс оформления одного кандидата в среднем занимает не более одного рабочего дня. За это время сотрудники пункта готовят личное дело, а сам претендент последовательно проходит обязательный медицинский осмотр и процедуру психологического тестирования.
С начала 2025 года уже свыше двух тысяч граждан из различных регионов страны подписали контракты на прохождение службы в соединениях и воинских частях, которые дислоцируются на Сахалине. Получить подробную информацию о службе по контракту и процедуре отбора можно на официальном сайте контрактнаяслужба.рф, по телефонам 8 (4242) 24-40-90, 33-41-61, 75-40-87 или при личном визите по адресам в Южно-Сахалинске: улица Комсомольская, 194 или улица Комсомольская, 219.
