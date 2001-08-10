Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2025
Сейчас 15:04
80,38|94,15
В Углегорском районе горела электрическая опора
12:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Более двух тысяч человек заключили контракты с Минобороны на Сахалине с начала года

Более двух тысяч человек заключили контракты с Минобороны на Сахалине с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске организовал максимально быструю процедуру оформления для будущих военнослужащих. Специалисты пункта помогают гражданам подготовить все необходимые документы для заключения контракта с Министерством обороны России.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, весь процесс оформления одного кандидата в среднем занимает не более одного рабочего дня. За это время сотрудники пункта готовят личное дело, а сам претендент последовательно проходит обязательный медицинский осмотр и процедуру психологического тестирования.

С начала 2025 года уже свыше двух тысяч граждан из различных регионов страны подписали контракты на прохождение службы в соединениях и воинских частях, которые дислоцируются на Сахалине. Получить подробную информацию о службе по контракту и процедуре отбора можно на официальном сайте контрактнаяслужба.рф, по телефонам 8 (4242) 24-40-90, 33-41-61, 75-40-87 или при личном визите по адресам в Южно-Сахалинске: улица Комсомольская, 194 или улица Комсомольская, 219.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?