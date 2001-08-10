Южно-сахалинские ветераны принимают новогодние поздравления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска развивает комплексную систему поддержки старшего поколения, активно привлекая к этой работе предпринимателей, общественные организации и волонтеров. В преддверии Нового года доброй традицией стали личные поздравления и вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, все визиты к ветеранам волонтеры и представители общественности согласовывают с властями. Одна из горожанок, принимавших поздравления, - ветеран Людмила Илюхина. Женщина сохраняет бодрость духа, делится с гостями своими стихами о Родине и планирует встретить праздники в семейном кругу. Секрет своего оптимизма Людмила Михайловна видит в умении ценить добро и радоваться жизни, а также во внимании, которое ей оказывают.
К социальной работе активно подключается местный бизнес. Руководитель академии красоты "Колибри" Анастасия Зиборова отметила, что их учреждение более десяти лет участвует в благотворительных акциях, включая помощь женщинам серебряного возраста. Специалисты академии выезжают в социальные учреждения, чтобы сделать стрижки и создать красивый образ, что, по словам Зиборовой, дарит женщинам вдохновение и уверенность в себе.
Всесторонняя поддержка пожилых южносахалинцев является частью масштабного регионального проекта "Забота. Защита. Уважение", который инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Департамент социальной политики городской администрации аккумулирует информацию о ветеранах и других представителях старшего поколения. Граждане могут получить консультацию по вопросам поддержки по телефонам 300-721 и 300-713.
