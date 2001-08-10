Сахалинцам напоминают о льготах на вывоз мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине свыше 70 тысяч жителей пользуются правом на существенную скидку при оплате услуг по вывозу мусора. Как рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами", региональный оператор напоминает островитянам о действующих мерах социальной поддержки и призывает соответствующие категории граждан оформлять положенные льготы.
По поручению губернатора области Валерия Лимаренко регион значительно расширил перечень льготников. Теперь на скидку от 50% до 75% от стандартного платежа могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной и боевых действий, ветераны труда, государственной и военной службы, а также "дети войны". Право на льготный тариф также имеют инвалиды, семьи с инвалидами, многодетные и молодые семьи с двумя и более детьми. Для оформления компенсации граждане могут подать документы онлайн через портал "Госуслуги" или лично обратиться в органы соцзащиты либо МФЦ.
Система поддержки затрагивает не только льготные категории. Для всех без исключения жителей островного региона власти установили сниженный тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Как уточнили в компании, текущий стандартный платеж для человека без льгот составляет 95 рублей в месяц, что покрывает лишь 42,2% от реальной стоимости услуги. Остальные 57,8% компенсирует областной бюджет за счет субсидий.
Региональный оператор обращает внимание на обязательность ежемесячной оплаты услуг до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. При нарушении этого срока поставщик услуги начинает претензионную работу, а на задолженность начисляют пени согласно Жилищному кодексу РФ. Окончательный размер тарифов на обращение с отходами для Сахалинской области определяет Региональная энергетическая комиссия, специалисты которой анализируют экономическую обоснованность включаемых в тариф расходов.
