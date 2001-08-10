Южно-Сахалинск вышел в финал всероссийского конкурса с двумя проектами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск участвует во Всероссийском конкурсе на лучшие въездные стелы и входные группы общественных пространств с двумя проектами. Теперь горожане могут поддержать на онлайн-голосовании уже реализованный объект "Щит и Меч России".
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, за проект "Щит и Меч России", который участвует в номинации "Входные группы", можно проголосовать на платформе сообщества "ГорСреда" в социальной сети "ВКонтакте". Голосование продлится трое суток. Ранее жители города уже отдали свои голоса за эскизный проект въездной стелы "Отражение", который также прошел отбор на этот конкурс.
Авторы объектов, которые наберут максимальное количество голосов в своих категориях, выйдут в финал конкурса 24 декабря. Затем жюри определит двух обладателей гран-при, а имена городов-победителей объявят 26 декабря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:30 Сегодня На двух трассах Сахалина действуют ограничения движения транспорта
09:29 Сегодня Трассу Южно-Сахалинск - Оха открыли для всех видов транспорта
10:23 Сегодня Южно-Сахалинск вышел в финал всероссийского конкурса с двумя проектами
09:18 Сегодня Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
09:30 21 Ноября Три автомобиля столкнулись на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Выбор редакции
- 09:18 Сегодня Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
- 16:46 Вчера Изучить "Азбуку" от питерского художника Петра Фролова предлагает сахалинцам музей книги Чехова
- 10:31 16 Декабря Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 15 Декабря Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?