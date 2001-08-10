Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2025
Сейчас 15:03
10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск вышел в финал всероссийского конкурса с двумя проектами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск участвует во Всероссийском конкурсе на лучшие въездные стелы и входные группы общественных пространств с двумя проектами. Теперь горожане могут поддержать на онлайн-голосовании уже реализованный объект "Щит и Меч России".

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, за проект "Щит и Меч России", который участвует в номинации "Входные группы", можно проголосовать на платформе сообщества "ГорСреда" в социальной сети "ВКонтакте". Голосование продлится трое суток. Ранее жители города уже отдали свои голоса за эскизный проект въездной стелы "Отражение", который также прошел отбор на этот конкурс.

Авторы объектов, которые наберут максимальное количество голосов в своих категориях, выйдут в финал конкурса 24 декабря. Затем жюри определит двух обладателей гран-при, а имена городов-победителей объявят 26 декабря.

