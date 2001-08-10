Трассу Южно-Сахалинск - Оха открыли для всех видов транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские дорожные службы сняли ограничения для движения всех видов транспорта на сложном участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Это решение открыло свободный проезд по всем основным магистралям островного региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД, с 09:00 18 декабря движение возобновили на участке с 722 по 855 километр трассы в районе Ногликов и Охи. Одновременно с этим на линию вышел межмуниципальный автобус по маршруту №530, связывающий эти два населенных пункта. Точное время отправления рейсов пассажирам необходимо уточнять у перевозчика.

Дорожная ситуация в области стабилизировалась. По состоянию на девять часов утра все федеральные и региональные автомобильные дороги Сахалина открыты для проезда без каких-либо ограничений. Междугородние автобусы всех направлений также возобновили работу и начали курсировать по своему стандартному расписанию.