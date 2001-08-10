На двух трассах Сахалина действуют ограничения движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На утро 18 декабря 2025 года на двух автомобильных дорогах Сахалинской области действуют ограничения для движения транспорта. При этом дорожные службы уже приступили к работам, задействовав более 150 единиц техники и свыше сотни рабочих для скорейшего восстановления нормального трафика.

На федеральной автодороге "Южно-Сахалинск-Оха" полностью ограничили движение для всех видов транспорта на протяженном участке с 722 по 855 километр. Для ликвидации последствий непогоды и восстановления проезда дорожные предприятия планируют задействовать 72 единицы специализированной техники и 54 работника. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, информация о дорожно-транспортных происшествиях на этом участке не поступала.

На региональной трассе "Невельск - Шебунино" ввели движение по одной полосе на отрезке с 7 по 578 километр.

Также полностью закрыли проезд для транспорта и проход для пешеходов на подъездной дороге к туристической базе "Горный воздух" (км 2+147 - км 2+430).

На остальных направлениях области движение проходит без осложнений. Всего для поддержания дорожной сети в рабочем состоянии сегодня планируют использовать 87 единиц дорожной техники и 64 рабочих.