Управляющие компании Южно-Сахалинска создают домовые чаты в Max

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теперь все ключевые новости управляющие организации областного центра будут публиковать в национальном мессенджере Max. Домовые чаты созданы практические всеми УК, также управляющие организации активно запускают собственные информационные каналы, рассказал ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска, внедрение национального мессенджера в отрасль жилищно-коммунального хозяйства - шаг, который направлен на формирование быстрой и удобной системы информирования горожан.

- В настоящее время в большинстве домовых чатов и каналах публикуют актуальную информацию об отключениях, мероприятиях и общие информационные сообщения, которые рассылаются в том числе и департаментом городского хозяйства для информирования граждан по важным и насущным вопросам. Домовые чаты появились и у тех УК, где их раньше не было. Эта деятельность направлена на то, чтобы вовлечь граждан во взаимодействие, - подчеркивает директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

Одной из первых, создавших домовые чаты и информационный канал в мессенджере Мax, стала сервисная компания «Лиго». Для каждого дома сформирована своя группа, где жители могут напрямую общаться с управляющей организацией, а также между собой. Как отметила руководитель клиентского отдела сервисной компании «Лиго» Татьяна Хан, мессенджер сделал коммуникацию максимально удобной и эффективной.

- Когда мы установили мессенджер, то поняли, что работать в нем действительно удобно. В Max мы объединили все многоквартирные дома, которые обслуживает наша компания. Также для удобства жителей мы создали канал, где информируем о плановых работах и их результатах, о проводимых мероприятиях, рассказываем о праздничных событиях, проводимых акциях и др, - отмечает руководитель клиентского отдела сервисной компании «Лиго» Татьяна Хан.

Кроме того, управляющими компаниями города в общедомовых чатах и информационных каналах до южносахалинцев доводится информация о графике расчистки дворовых территорий, предстоящих общих собраниях собственников, изменениях жилищного законодательства и др.

В процессе создания информационные каналы у ресурсоснабжающих организаций города. Так, жители областного центра уже могут присоединиться к группе АО «Электросервис».

Добавим, горожане могут найти свой домовой чат через приложение «Госуслуги. Дом». В разделе «Домовой чат» необходимо перейти по действующей ссылке и следовать инструкциям.