В Южно-Сахалинске приступили к заливке катков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К Новому году в Южно-Сахалинске и его планировочных районах откроют десять муниципальных ледовых площадок. Все катки будут бесплатными для горожан и гостей островной столицы.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, специалисты уже приступили к активной фазе подготовки. Благоприятная температура воздуха позволяет формировать устойчивое ледовое покрытие поэтапно. Некоторые площадки, например, в 41-м районе, уже практически готовы, а остальные планируют залить в течение ближайших десяти дней.

Все катки будут работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Площадки предназначены как для массового катания, так и для организованных занятий. На них будут проводить обучение детей и взрослых, а также тренироваться местные хоккейные команды, такие как "Черемушки" и "Ново-Александровск". Открытие запланировано в период с 25 по 31 декабря.

В администрации отметили, что создание условий для занятий спортом и популяризация здорового образа жизни являются приоритетными задачами. Работа по оборудованию мест для семейного досуга ведется в рамках объявленного в регионе Года материнства и детства.