В Корсакове проверили подвалы перед капитальным ремонтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты начали мониторинг подвальных помещений в Корсакове, которые планируют капитально отремонтировать в 2026-2027 годах. Работа проходит в рамках губернаторской программы, направленной на улучшение условий в многоквартирных домах.

Комиссия в составе представителей областного министерства ЖКХ, Фонда капремонта, дирекции программ ЖКХ, местной администрации и управляющих организаций осмотрела технические помещения по 13 адресам. Участники проверили подвалы на Приморском бульваре, улицах Матросова, Морской, Корсаковской, Окружной, Вокзальной и Краснофлотской.

Как рассказали ТИА "Острова" в минЖКХ региона, предварительный осмотр позволяет точно определить необходимый перечень работ. В него могут входить ремонт полов, гидроизоляция фундамента, устройство дренажной системы и отмостка, а также восстановление инженерных сетей. Такой подход дает возможность скорректировать планы до начала самих работ.

В ближайшее время аналогичные проверки проведут в Анивском и Углегорском районах. Напомним, в прошлом году в рамках программы "Забота. Защита. Уважение" в регионе отремонтировали более семи тысяч подъездов. Сообщить о проблемах с подвалами жители могут в государственную жилищную инспекцию или на горячую линию ЖКХ.