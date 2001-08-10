Южно-Сахалинский аэровокзал внедрил новые технологии для удобства пассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский аэровокзал получил благодарность от региональных властей за работу в 2025 году. Команда аэровокзального комплекса успешно внедрила ряд бережливых технологий, направленных на улучшение сервиса.

Как рассказали ТИА "Острова" в аэровокзале, в течение года руководители и линейные сотрудники осваивали принципы производственной системы. Они прошли обучение в формате лекций, деловых игр и мозговых штурмов. После этого специалисты приступили к разработке конкретных проектов по оптимизации.

Одно из ключевых нововведений - автоматизация работы комнаты матери и ребенка. Вместо дежурства сотрудника пространство оборудовали домофоном и камерой. Теперь пассажирам для входа достаточно показать посадочный талон. Также на стойках регистрации появились мобильные кассовые аппараты, что позволяет оплачивать дополнительные услуги авиакомпаний без отрыва от процесса оформления.

Курс на цифровизацию коснулся и службы транспортной безопасности. Специалисты начали внедрять модуль искусственного интеллекта, который анализирует видеопоток. Как сообщили ТИА "Острова" в аэропорту, система помогает определять длину очереди, брошенные предметы и пассажиров, попавших в сложную ситуацию, что повышает общий уровень безопасности. В 2026 году коллектив планирует продолжить работу над развитием бережливого производства, включая проработку кайдзен-предложений и обучение новых сотрудников.