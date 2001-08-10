На Сахалине стартовали сборы командиров рот и батарей ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовали профессиональные сборы для командиров рот, батарей и их заместителей. Мероприятие проводят на базе гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, офицеры под руководством командиров соединений и частей изучают организацию боевой подготовки. В программу включили опыт, полученный в ходе специальной военной операции, и работу с современными комплексами беспилотных летательных аппаратов.

Участникам сборов предстоит продемонстрировать навыки вождения военной техники в условиях сложного рельефа и ограниченной видимости. Также офицеры выполнят упражнения по стрельбе из стрелкового оружия в разное время суток. Они покажут уровень своей физической и огневой подготовки.

Помимо практических занятий, для командиров подразделений запланировали военно-политическую подготовку. В ходе этих занятий им расскажут об изменениях в методике изучения личного состава, которые разработали с учётом опыта СВО.