Паромная переправа Ванино – Холмск работает в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 10.00 паромная переправа Ванино-Холмск открыта.

Напомним, что на Сахалине в связи с ухудшением погоды в Татарском проливе с 10.00 (сах) 15 декабря до улучшения погодных условий была закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

 

