Волонтеры АО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый год и Рождество - это не только встреча с родными и близкими в семейном кругу, но и повод вспомнить о тех, кто особенно нуждается во внимании и помощи. Поэтому волонтеры "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (проект "Сахалин-1") с готовностью откликнулись на просьбу южно-сахалинской автономной некоммерческой организации "Открытое сердце" оказать поддержку в организации новогодних праздников для их подопечных - детей с особенностями развития.

"Открытое сердце" объединяет 189 семей с такими детьми. Уже несколько лет организация помогает особым детям адаптироваться в общество и содействует их семьям в этом непростом деле.

С целью сбора средств волонтеры организовали благотворительную ярмарку для сотрудников Общества. Участники и гости акции могли принять участие в новогодних мастер-классах, отправить открытку Деду Морозу, приобрести сделанные руками коллег предметы рукоделия - вышивку, вязаные игрушки, бижутерию, сувениры и многое другое - и вместо оплаты сделать взнос по QR-коду, предоставленному общественной организацией. В результате за три часа акции на счет была собрана сумма, которой с лихвой хватит на организацию детских новогодних праздников.

"Мы благодарны всем, кто посвятил свое время для этого доброго новогоднего чуда, - призналась руководитель АНО "Открытое сердце" Инна Зайцева, - помощь от волонтеров стала настоящим подарком и для нас, и для наших маленьких подопечных".

Сотрудники АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", дочернего Общества ПАО "НК "Роснефть", активно проводят волонтерские мероприятия. В 2025 году силами волонтеров-нефтяников было организовано 18 акций, в которых приняли участие более 400 сотрудников и членов их семей. Волонтеры собирали помощь для пожилых людей и инвалидов, наводили чистоту на морском побережье, помогали сотрудникам Южно-Сахалинского ботанического сада, обустраивали общественные пространства, собирали корма подопечным приютов для домашних питомцев, и совершили еще много других добрых и полезных для всего общества дел.