Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году сахалинские аграрии и ученые завершили испытания новых сортов картофеля отечественной и белорусской селекции. Два российских сорта, "Триумф" и "Ажур", показали по итогам сезона наилучшие результаты.

Работу вели в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Как рассказали ТИА "Острова" в областном министерстве сельского хозяйства, правительство региона поддерживает аграриев, компенсируя от 30% до 70% затрат на покупку семенного картофеля. Это помогает развивать местное семеноводство и снижать зависимость от импорта.

На опытных полях Сахалинского НИИ сельского хозяйства специалисты провели испытания 25 сортов. Они оценивали шесть российских и девятнадцать белорусских сортов раннего и среднераннего срока созревания. Несмотря на сложные погодные условия в 2025 году, все сорта дали высокий урожай и хорошие вкусовые качества. Товарность клубней превысила 70%. Лучшими из отечественных признали "Триумф" и "Ажур", а среди белорусских перспективными назвали "Юлию", "Бриз" и "Лилею".

Полученные семена островные сельхозпредприятия уже использовали в этом году для создания собственного семенного фонда и выращивания товарного картофеля. По данным ведомства, общий уровень обеспеченности сахалинских аграриев семенами отечественной селекции уже достиг 70%. Работу по внедрению новых перспективных сортов планируют продолжить в следующем году.