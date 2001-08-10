Во двор ресторана в Благовещенске зашла рысь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске на территории ресторана, расположенного на улице Ленина, заметили рысь. Кадры опубликовали в соцсетях заведения. Уточняется, что видео было снято в ночь на 16 декабря. Рысь прошлась по внутреннему двору ресторана, пишет ИА "Порт Амур".

"Сегодня ночью у нас на территории ресторана охранники заметили рысь. Мы не удивлены визиту хищника, ведь у нас в меню настоящая дичь. А если без шуток, друзья, то будьте внимательны. Сообщения о гуляющей по городу дикой кошке стали часто встречаться в инфополе", - отметили сотрудники заведения.

Сообщения о визитах диких кошек в Благовещенске появляются с конца ноября. Одного из зверей удалось отловить сотрудникам управления по охране животного мира региона.