Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2025
Сейчас 19:12
79,43|93,81
Долинская администрация выплатит 360 тысяч рублей за падение пенсионерки
09:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Во двор ресторана в Благовещенске зашла рысь

Во двор ресторана в Благовещенске зашла рысь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске на территории ресторана, расположенного на улице Ленина, заметили рысь. Кадры опубликовали в соцсетях заведения. Уточняется, что видео было снято в ночь на 16 декабря. Рысь прошлась по внутреннему двору ресторана, пишет ИА "Порт Амур".

"Сегодня ночью у нас на территории ресторана охранники заметили рысь. Мы не удивлены визиту хищника, ведь у нас в меню настоящая дичь. А если без шуток, друзья, то будьте внимательны. Сообщения о гуляющей по городу дикой кошке стали часто встречаться в инфополе", - отметили сотрудники заведения.

Сообщения о визитах диких кошек в Благовещенске появляются с конца ноября. Одного из зверей удалось отловить сотрудникам управления по охране животного мира региона.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?