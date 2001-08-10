На трех крупных трассах Сахалина ограничили движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На федеральной трассе "Южно-Сахалинск-Оха" и еще на двух региональных дорогах действуют ограничения движения. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, это связано с проведением работ.

На федеральной магистрали "Южно-Сахалинск-Оха" с 576-го по 855-й километр движение для всего транспорта ограничили. На этом участке работают 53 единицы техники и 61 дорожный рабочий. Также ограничения ввели на трассе "Тымовское - Александровск-Сахалинский" с нулевого по 42-й километр.

На автодороге "Невельск - Шебунино" организовали движение по одной полосе на участке с 7 по 578 метры. Полностью закрыли проезд и проход для пешеходов на подъезде к турбазе "Горный воздух". По остальным направлениям области движение происходит без помех. Как сообщили ТИА "Острова", дорожные службы задействовали на работах 71 единицу техники и 40 рабочих.