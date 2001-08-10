На трех крупных трассах Сахалина ограничили движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На федеральной трассе "Южно-Сахалинск-Оха" и еще на двух региональных дорогах действуют ограничения движения. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, это связано с проведением работ.
На федеральной магистрали "Южно-Сахалинск-Оха" с 576-го по 855-й километр движение для всего транспорта ограничили. На этом участке работают 53 единицы техники и 61 дорожный рабочий. Также ограничения ввели на трассе "Тымовское - Александровск-Сахалинский" с нулевого по 42-й километр.
На автодороге "Невельск - Шебунино" организовали движение по одной полосе на участке с 7 по 578 метры. Полностью закрыли проезд и проход для пешеходов на подъезде к турбазе "Горный воздух". По остальным направлениям области движение происходит без помех. Как сообщили ТИА "Острова", дорожные службы задействовали на работах 71 единицу техники и 40 рабочих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 10:31 Вчера Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 15 Декабря Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?