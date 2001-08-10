В уходящем году островитяне читали фэнтези про драконов и слушали танцевальную музыку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты холдинга ON Media, входящего в группу компаний МТС, изучили, как жители Сахалинской области проводили свободное время в уходящем году. По данным аналитиков, сахалицы стали чаще развлекаться в онлайн среде - читать, слушать музыку и смотреть фильмы.

В 2025 году жители Сахалинской области на 20,4% больше времени проводили за чтением электронных книг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост отмечается и в сегменте видео и аудиоконтента - островитяне чаще смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах (+16,3%) и слушали музыку на стримингах (+78%), чем годом ранее.

В топе читательских предпочтений у жителей региона - фэнтези "Ониксовый шторм" и "Железное пламя" Ребекки Яррос и "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд.

В онлайн-кинотеатре "КИОН" чаще всего выбирали полнометражную картину "Жизнь по вызову" и сериалы "Виноград", "Почка", "Бар один звонок".

В музыкальном стриминге "КИОН Музыка" у сахалинских слушателей лидировали "Само собой" Артура Пирожкова, Homay башкирской группы AY YOLA и композиция "С неба" от ELMAN и TRIDA.