В Холмске ограничат движение по железнодорожному переезду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в связи с проведением ремонтных работ в ночь с 17 на 18 декабря 2025 года с 20:00 до 06:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на улице Железнодорожной в Холмске.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.