В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам усыновления и опеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 19 декабря заработает телефонная горячая линия по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без родителей. Специалисты городского отдела опеки три часа будут консультировать всех желающих по юридическим и финансовым аспектам усыновления и опеки.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, линия будет работать с 10:00 до 13:00. Позвонив по номеру 312-691 (добавочные 5, 8, 10), горожане смогут получить бесплатную консультацию. Специалисты ответят на вопросы, связанные с процедурой усыновления, установления опеки или попечительства над несовершеннолетними детьми.

Кроме того, консультанты подробно разъяснят условия и порядок выплаты денежных средств на содержание детей, которые уже находятся под опекой или попечительством. Эта информация особенно важна для действующих и потенциальных опекунов.