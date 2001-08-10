Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2025
Сейчас 22:08
79,45|93,23
В Троицком грузовик сбил женщину на пешеходном переходе
17:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам усыновления и опеки

В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам усыновления и опеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 19 декабря заработает телефонная горячая линия по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без родителей. Специалисты городского отдела опеки три часа будут консультировать всех желающих по юридическим и финансовым аспектам усыновления и опеки.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, линия будет работать с 10:00 до 13:00. Позвонив по номеру 312-691 (добавочные 5, 8, 10), горожане смогут получить бесплатную консультацию. Специалисты ответят на вопросы, связанные с процедурой усыновления, установления опеки или попечительства над несовершеннолетними детьми.

Кроме того, консультанты подробно разъяснят условия и порядок выплаты денежных средств на содержание детей, которые уже находятся под опекой или попечительством. Эта информация особенно важна для действующих и потенциальных опекунов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?