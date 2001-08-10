"Единая Россия" добилась введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Закон партии Госдума поддержала в третьем чтении — обеспечить его принятие во исполнение поручения Президента поручил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев

Документ стал уже 151-м по счёту законом, направленным на поддержку военнослужащих и их семей, отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжёлом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение президента России», — отметил он.

Напомним, ранее секретарь генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжёлые ранения и прошедшие серьёзное лечение, вынуждены за свой счёт оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе.

«В этом году фракция «Единой России» в Госдуме провела значительную работу по законодательной поддержке наших бойцов и членов их семей. Мы обеспечили принятие 17-ти соответствующих законов, а всего с начала СВО их принято более ста пятидесяти. Часть этих инициатив была направлена на исправление недочётов в списке уже существующих льгот для героев спецоперации. Например, военнослужащие имеют право бесплатно ездить в служебные командировки или на лечение, но за проезд на ВВК должны были платить из своего кармана – при том, что это люди, получившие очень серьёзные ранения. Теперь эта несправедливость устранена», — отметил депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Георгий Карлов.