Сахалинцы должны зарегистрировать своих питомцев до нового года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине уже зарегистрировали более 24 тысяч домашних питомцев, однако с начала будущего года за отсутствие такого учета будут штрафовать. Власти напоминают, что процедура является бесплатной и призвана повысить безопасность во дворах.
На сегодняшний день в единой системе учтено почти 16 тысяч собак и свыше 8 тысяч кошек. Зарегистрировать или снять с учета животное можно бесплатно в любом государственном ветеринарном учреждении региона. Для этого владельцу нужен только паспорт и прививочный документ питомца, если он есть. Чтобы упростить процесс, ветеринары регулярно проводят выездные акции, разворачивая мобильные пункты прямо у домов.
"Активное участие сахалинцев в процедуре регистрации домашних животных - не просто исполнение требования закона, но и вклад в безопасность и комфорт наших дворов, прямой путь к снижению количества бездомных животных через ответственное отношение к питомцам", - отметил первый заместитель министра ЖКХ области Александр Ли. Регистрация занимает всего несколько минут и для животного проходит безболезненно.
Важность этого шага подчеркивает новый региональный закон, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Он вводит административную ответственность за нарушение правил учета. Владельцам неучтенных животных грозит предупреждение или штраф от 500 до 1500 рублей. В случае обнаружения агрессивных безнадзорных животных гражданам рекомендуют звонить по телефонам, указанным на сайтах районных администраций.
