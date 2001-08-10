Ситуация с отоплением в 11-м микрорайоне Южно-Сахалинска стабилизировалась
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин повторно встретился с жителями 11-го микрорайона, чтобы обсудить ситуацию с теплоснабжением. На встрече специалисты отчитались о проделанной работе, а многие жители подтвердили, что проблемы с отоплением удалось решить.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, эта встреча стала продолжением оперативного выезда мэра в начале декабря, который он провёл для разбора жалоб на холод в квартирах. На этот раз представители Сахалинской коммунальной компании и мэрии доложили о выполненных мероприятиях. Большинство жителей, присутствовавших на встрече, отметили, что температура в их домах стабилизировалась и вышла на нормативный уровень.
Тем не менее, некоторые точечные проблемы требуют дальнейшего внимания. Например, жительница дома на улице Ленина, 323 сообщила о недостаточном тепле в своей квартире. Эту информацию зафиксировали и внесли в план для проверки. Мэр вместе с тепловой инспекцией и специалистами департамента городского хозяйства также посетил квартиру на улице Емельянова, 43А. Замеры там показали норму в 22 градуса, но жильцы жаловались на дискомфорт. Выяснилось, что батареи греют неравномерно, и управляющей компании потребуется провести дополнительную регулировку системы.
"Делаем вывод, что Сахалинская коммунальная компания в целом исправила ситуацию: жалоб стало меньше. Однако мы продолжим контролировать вопрос. Зима в самом разгаре, и температуры могут опускаться ниже. Будем наблюдать и оперативно реагировать на каждый сигнал", - подвел итог Сергей Надсадин. Жительница микрорайона Раиса Калытюк в беседе с журналистами подтвердила улучшения и поблагодарила мэра за личное участие и прямое общение.
