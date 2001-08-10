Движение на трассе Невельск – Шахтерск ограничат из-за взрывных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорском районе 3 декабря временно перекроют участок региональной автодороги. Ограничение движения свяжут с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе.

Дорогу перекроют с 16:30 до 17:00 на участке с 299 по 300 километр трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. В это время движение транспорта будет полностью остановлено в обе стороны.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, организаторы работ просят водителей заранее планировать поездки и учитывать временные неудобства. После завершения взрывных работ движение по автодороге восстановят в полном объеме.