В СахОУНБ продолжаются лекции о героях освоения Арктики на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторая лекция из цикла к 500-летию освоения Северного морского пути состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 17 ноября. Лекции стала частью проекта «Краеведческие штудии» и реализована в партнёрстве с Государственным историческим архивом Сахалинской области.

Перед студентами Сахалинского колледжа искусств выступил главный архивист ГИАСО Анна Исайкина. Она познакомила слушателей с основными вехами в истории освоения Северного морского пути, а также с мореплавателями ­ – настоящими героями, – благодаря которым был проложен легендарный маршрут.

Вторая часть лекции была посвящена жизненному пути выдающегося советского лётчика Михаила Водопьянова. Он был одни из первых людей, удостоившихся звания Героя Советского Союза, а его имя занимает особое место в истории островного региона. Именно его самолёт стал первым, прибывшим на Сахалин. Рейс до Александровска-Сахалинского был выполнен в январе 1930 года.

В 1934 году Михаил Водопьянов принял участие в спасении экипажа парохода «Челюскин». Впоследствии он совершал полеты в Арктику, участвовал в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах, а после – в секретных экспедициях, связанных с освоением Арктики в новых геополитических условиях. Талантливый лётчик также был литератором – членом Союза писателей СССР, автором книг и пьес, одна из которых была поставлена на сцене Сахалинского областного драматического театра в Александровске-Сахалинском. На Сахалине память Героя увековечена в названии горы в составе Набильского хребта. Высота горы «Водопьянова» составляет 1292 метра.

Мероприятия проводится в рамках реализации государственной культурной политики под руководством Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, направленной на сохранение исторической памяти и популяризации героического наследия России. Заключительным мероприятием цикла станет лекция «Сквозь льды Арктики: о пароходе «Ванцетти». Она состоится в главной библиотеке региона 8 декабря в 14:00.