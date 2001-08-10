Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предварительные итоги Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», подвели на Сахалине. Организаторы акции включили Сахалинскую область в группу «Малые регионы», где она занимает второе место, опередив Амурскую и Тамбовскую области и республику Бурятия. Всего сахалинцами на данный момент собрано 47003,85 кг макулатуры. Из них 11257 кг передано во Вторпункт.

Наиболее активными участниками акции стали образовательные учреждения областного центра. Гимназия №3 собрала рекордные 3640 кг макулатуры, детский сад №42 «Черемушки» передал 1392 кг, Восточная гимназия - 1350 кг, а школа №1 - более 680 кг. Воспитанники спортивной школы «Сахалин» не остались в стороне и собрали более 600 кг.

Стоит отметить, что значимую роль в сборе макулатуры играют и районы области. К примеру, в Корсаковском районе заметный вклад сделали дошкольные и школьные учреждения: школа №4 показала отличный результат — 1364 кг, средняя школа № 5 передала 1260 кг, детский сад №3 «Ромашка» собрала партию макулатуры весом в 1150 кг. Школьники села Огоньки Анивского района сдали более тонны макулатуры. Это книги, бумага, глянцевые журналы, картон и рисунки.

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Ли отметил положительную динамику числа граждан, включая подрастающее поколение, проявляющих интерес к вопросам экологии.

– Приятно видеть, что с каждым годом растет количество граждан, у которых формируются правильные экологические привычки. «БумБатл» - это не просто информационная кампания, а реальный механизм вовлечения граждан в осознанное потребление: участники сразу могут внести вклад, сдавая макулатуру, – подчеркнул он.

Воспитанники и родители южно-сахалинского детского сада №42 «Черемушки» уже второй год подряд принимают участие в акции.

– Родители откликнулись с большим энтузиазмом: несут много картона, старых газет, журналов, книг. В этом году папа одного из воспитанников вместо того, чтобы выбросить старую домашнюю библиотеку, решил передать ее в поддержку акции, - поделился заместитель заведующего Владимир Чумаков.

Напомним, что акция «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» продолжается. Ее Цель не просто собрать как можно больше макулатуры, но и привлечь внимание к проблемам переработки отходов. К участию приглашаются коллективы детских садов, школ, колледжей, вузов, предприятий и организаций всех форм собственности, а также все жители островного региона.

Чтобы принять участие в Акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, сдать вторсырье, получить акт и загрузить его в личный кабинет. Завершится «БумБатл» 28 ноября, а итоги будут подведены 30 ноября.