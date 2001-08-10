Городской конкурс интеллектуалов среди школьников прошёл в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской конкурс проходил в стенах начальной школы №7. Участниками интеллектуального состязания стали более 100 четвероклассников из 28 общеобразовательных учреждений.
Школьники соревновались в трех турах: «Разминка ума», «Любознайка», «Умники и умницы». Сегодня в областном центре состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Первое место заняла команда гимназии №2, второе — ученики начальной школы №7, замкнула тройку лидеров команда гимназии №1 им. А.С. Пушкина.
Победителей и призеров в личном и командном первенстве наградили памятными подарками и дипломами. Также благодарственными письмами были отмечены педагоги, подготовившие участников.
Добавим, организатором конкурса интеллектуалов выступает городской департамент образования.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:55 11 Ноября Персональная выставка из бисера Натальи Лобкиной открылась в СахОУНБ
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
14:21 13 Ноября СахОУНБ проведет цикл лекций «Молодёжная неделя цифровых технологий»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:42 Вчера Городской конкурс интеллектуалов среди школьников прошёл в Южно-Сахалинске
- 17:10 Вчера В Южно-Сахалинске прошло первенство по армейскому рукопашному бою
- 16:34 Вчера Эстафета ВФСК ГТО среди дошкольников стартовала в Сахалинской области
- 16:02 Вчера ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?