Городской конкурс интеллектуалов среди школьников прошёл в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской конкурс проходил в стенах начальной школы №7. Участниками интеллектуального состязания стали более 100 четвероклассников из 28 общеобразовательных учреждений.

Школьники соревновались в трех турах: «Разминка ума», «Любознайка», «Умники и умницы». Сегодня в областном центре состоялось награждение победителей и призеров конкурса. Первое место заняла команда гимназии №2, второе — ученики начальной школы №7, замкнула тройку лидеров команда гимназии №1 им. А.С. Пушкина.

Победителей и призеров в личном и командном первенстве наградили памятными подарками и дипломами. Также благодарственными письмами были отмечены педагоги, подготовившие участников.

Добавим, организатором конкурса интеллектуалов выступает городской департамент образования.

