Специалисты ЖКХ готовят подвалы к будущему капитальному ремонту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области совместно с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов, Дирекцией по реализации программ в сфере ЖКХ, администрацией муниципалитета и управляющими организациями провели осмотр подвальных помещений в Южно-Сахалинске. Это те подвалы, в которых планируется выполнить капитальный ремонт в 2026-2027 годах. Ремонт технический помещений многоквартирных домов в островном регионе находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко.
Комиссия осмотрела подвал дома № 48 по улице Есенина. В следующем году тут проведут ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения и водоотведения. Также специалисты проверили подвалы домов 371А, 371Б по проспекту Мира. Здесь планируется выполнить ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, водоотведения в 2027 году.
– Мониторинг проводится с целью определения необходимости и согласования запланированных работ. К сегодняшнему дню в островном регионе в рамках капитального и текущего ремонта в порядок приведены 917 подвалов из планируемых 968. В следующем году мы продолжим работу в этом направлении, – рассказала директор департамента жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Юдина.
Сообщить о затопленном подвале сахалинцы и курильчане могут в государственную жилищную инспекцию по телефону 8 (4242) 43-24-20 или на горячую линию ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 (с понедельника по субботу с 8 до 20 часов).
Напомним, в прошлом году в островном регионе завершилась масштабная работа по ремонту подъездов. В рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение» на Сахалине и Курилах новый облик получили свыше 7 тысяч мест общего пользования.
