Паспорт готовности к зиме получило Сахалинэнерго

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) получило паспорт готовности к отопительному сезону 2025/26 годов и готово к работе в условиях низких температур, в наиболее сложный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии.

Документ Сахалинэнерго выдан на основании решения Минэнерго России по результатам мониторинга, проводимого в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. В течение двух месяцев комиссия проверяла качество ремонта оборудования на энергообъектах, оценивала запасы топлива и материально-технических средств, подготовку персонала.

В ходе подготовки к зиме на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 выполнены капитальные ремонты двух теплофикационных установок, трансформатора №8, котлоагрегата №5 с выполнением работ по замене гибов питательного трубопровода и арматуры высокого давления, средний ремонт котлоагрегата №2 с заменой пароперегревателей II и III ступеней, расширенный текущий ремонт турбоагрегата № 2 с проведением работ по реконструкции с заменой цилиндра высокого давления и ротора, а также текущие ремонты паросилового оборудования и техническое обслуживание газотурбинных установок (ГТУ). Особое внимание было уделено газотурбинной установке №4 LM600 PD: ее удалось восстановить с помощью альтернативных методов ремонта в обход санкционных ограничений.

На Сахалинской ГРЭС выполнено 9 текущих ремонтов основного оборудования, завершается средний ремонт энергоблока № 2. Создан аварийный запас оборудования и необходимых материалов, топлива. Организовано обучение производственно-технического персонала в рамках технической учебы и специальной подготовки с проведением противоаварийных и противопожарных тренировок.

По филиалу «Распределительные сети» выполнен ремонт ЛЭП всех классов напряжения в объеме более 118 км, также произведена расчистка и расширение просек воздушных ЛЭП от поросли, вырубка угрожающих деревьев на площади около 334 га.

На электростанциях создан необходимый запас жидкого и твердого топлива.

На случай нештатных ситуаций к работе готовы 52 оперативно-выездные бригады общей численностью 233 человека и 92 единицы спецтехники. Укомплектован аварийный запас материалов, в рамках учений отработаны действия оперативного персонала в случае технологических инцидентов.

Паспорт готовности – это самый важный документ, который каждая энергокомпания в России обязана получать ежегодно, подтверждая тем самым свою готовность к работе в зимний период. Критериями готовности генерирующих компаний к зиме служат семь групп условий готовности: производство и отпуск энергии, системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность и топливобеспечение.