Слёт «Лидеры изменений» объединил островных педагогов и гостей из 8 регионов России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершилась деловая программа межрегионального слёта «Лидеры изменений», который организовали специалисты Центра профессионального развития «Острова» — проект Росмолодёжь. Мероприятие стало очередным вкладом островного региона в формирование сообщества проводников профессионального развития. С 13 по 16 ноября сахалинские педагоги и их коллеги из центральных регионов России осваивали методики работы с подрастающим поколением и перенимали опыт федеральных экспертов, а студенты техникумов и колледжей учились работать в команде и формировать цели для саморазвития. Программа реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Гостями форума стали представители Приморья и Амурской области, Хабаровского края, Якутии, Еврейской автономной области и Калининграда. Для них подготовили обширную программу с участием экспертов педагогики, психологии, самопрезентации и ораторского мастерства, игропрактик и нейропрофилирования. По словам участников, вся информация оказалась не просто полезной, но и максимально актуальной для специалистов, которые постоянно работают с детьми.

«Для меня этот форум стал настоящим открытием. Я переосмыслила многие аспекты профессионального развития. Очень многое открыла в области проведения игровых практик и тренингов. Поскольку я сама являюсь в том числе тренером и много работаю с советниками директоров, я добыла здесь очень большой багаж знаний. Еду домой с предвкушением запуска нововведений, которые увидела здесь. Огромное спасибо Сахалину за то, что здесь прошёл такой замечательный форум — я в восторге!» — поделилась медиаспециалист федерального проекта «Навигаторы детства» в Республике Саха (Якутия) Екатерина Чинякина.

Гости слёта в рамках деловой программы посетили лекции, практические занятия и тренинги по четырём темам. Направления «Портрет и карта компетенций проводника профессионального развития», «Современные инструменты работы с детьми и молодёжью» и «Формирование сообщества лидеров общественного мнения» объединили наставников будущих молодых профессионалов. По итогам активной работы некоторые участники пришли к интересным выводам, на которые будут опираться в своей дальнейшей деятельности.

«Для меня самой значимой стала лекция о том, что учителя часто подстраивают инициативы и идеи детей под какие-то собственные привычные форматы. Конечно, так делать неправильно: мы должны быть открыты к самым смелым предложениям школьников. И мне очень понравился Сахалин. Я приезжаю сюда уже во второй раз, и очень рад увидеть столько гостеприимных людей, единомышленников и позитивно заряженных коллег. Благодаря этому форум заиграл новыми красками. Я действительно многое узнал и перенял — совершенно не жалею о потраченном времени», — рассказал советники МБОУ СОШ № 69 города Владивостока Даниил Тёмин.

А площадка «Лидеры ПРОФТЕХА» стала обучающей и мотивационной платформой для воспитанников организаций СПО. Более 100 ребят участвовали в командообразующих играх, выдвигали и обсуждали проекты развития студенческого самоуправления, делились друг с другом опытом собственной активной работы. Задачи, которые тренеры ставили перед юными сахалинцами, были приоритетно направлены на уточнение маршрутов профессионального развития, и по итогам форума многие студенты скорректировали свои планы на ближайшее будущее. По мнению организаторов, это значит, что основная цель мероприятия достигнута.

«Не зря говорят: Сахалин — маяк России. Очень важно, что мы в течение трёх дней не просто обсуждали инструменты работы и делились актуальными технологиями. Мы транслируем лучшие практики островного региона на материке. Наш форум уникален в первую очередь своей аудиторией: все участники принадлежали к разным категориям. На Сахалине собрались студенты СПО, педагоги, советники директоров, учителя начальных классов, специалисты по работе с молодёжью. Самое важное — мы объединили всеобщие усилия и мнения о том, кто такой проводник профессионального развития. У нас есть комплексный план поддержки ребёнка, студента и молодого человека на пути к профессиональному развитию», — подчеркнула директор Центра профессионального развития «Острова» Валерия Шайхвалиева.

Финальной чертой межрегионального слёта «Лидеры изменений» стала презентация продуктов, которые участники создали по итогам каждого образовательного трека. Кроме того, при поддержке специалистов Центра профессионального развития «Острова» - проект от Росмолодёжь студенты СПО в рамках направления «Лидеры ПРОФТЕХА» составили и защитили свои планы профессионального развития.

Отметим, Центр профессионального развития «Острова – проект от Росмолодёжь в этом году провел порядка 12 региональных, межрегиональных, дальневосточных и федеральных программ. Они прошли в Москве, Новосибирске, Перми, Красноярске, Санкт-Петербурге, Казане, Нижнем-Новгороде, Иваново. Заключительное мероприятие «Управление профессиональным развитием молодежи» состоится в Москве с 20 по 22 ноября. Ее главной задачей станет создание сети организаций в регионах, разделяющих ценности и готовых системно вести работу в разных отраслях, школах, колледжах, вузах и так далее. На одной площадке соберутся руководители и специалисты региональных органов управления образованием, центров карьеры, представители региональных корпораций и HR-департаментов, ответственные за работу с молодёжью. Всего порядка 45 регионов.

Напомним, Центр профессионального развития «Острова» — проект Росмолодёжь, создан по итогам всероссийского конкурса Росмолодёжь, где Сахалинская область вошла в число 12 регионов-победителей.