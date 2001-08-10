В Южно-Сахалинске отметили Международный день отказа от курения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция «Международный день отказа от курения», организованная Сахалинской областной универсальной научной библиотекой при активном участии волонтёров Добро.Центра СахОУНБ, 16 ноября прошла в сквере им. А.П. Чехова. Участниками стали жители гости островной столицы.
Цель акции – привлечь внимание жителей Южно-Сахалинска к проблеме табакокурения и популяризировать здоровый образ жизни. Волонтёры вышли на улицы с листовками, содержащими информацию о вреде никотина, последствиях курения для здоровья и доступных способах отказа от этой привычки.
Параллельно в библиотеке была открыта тематическая книжная выставка «Свобода без сигареты», где представлены книги по психологии зависимости, научные издания о медицинских методах отказа от курения, а также журналы с актуальными исследованиями в области общественного здоровья. Выставка призвана не просто информировать, а вдохновлять – показать, что изменение привычек возможно, и помощь всегда доступна.
– Мы не призываем к запретам — мы предлагаем выбор. Книги, листовки, разговоры – это инструменты, которые помогают человеку осознать: он не один, и бросить курить – это не только воля, но и правильная информация, – отметила специалист СахОУНБ Юлия Кумачёва.
