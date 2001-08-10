Тихоокеанское
Мастер-класс по китайской каллиграфии состоится в СахОУНБ
11:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские юристы проведут бесплатные консультации для всех желающих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередные бесплатные юридические консультации пройдут в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 ноября. Начало в 15:00.

Экспертами по вопросам защиты прав потребителей, гражданского, трудового и семейного права выступят представители регионального отделения Ассоциации юристов России, Государственного юридического бюро, Управления Министерств юстиции РФ по Сахалинской области.

  Акция пройдёт в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ). 

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

