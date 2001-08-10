По итогам ежегодного учёта в заповеднике «Курильский» живёт 92 бурых медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учёты бурого медведя на территории заповедника «Курильский» по единой методике проводятся с 2016 года, что даёт возможность сравнить показания численности этого зверя за последние 10 лет. Сотрудники заповедника констатируют, что общая численность медведя на территории заповедника достаточно стабильна и колеблется в пределах от 80 до 105 особей.

Как поясняет и.о. заместителя директора по науке Сергей Стефанов, колебания в численности в большей степени вызваны погрешностью применяемого метода учета, чем реальным изменением численности животных.

В 2025 году численность бурого медведя на 2-х участках заповедника на острове Кунашир составляет 92 особи (66 медведей обитает на Тятинском (Северном) участке и 26 мелведей на Алёхинском (Южном) участке). В 2024 году их насчитали в количестве 101 особь (на Тятинском - 69, на Алёхинском участке – 32). Осенью 2023 года было учтено 87 медведей (на Тятинском участке – 59 медведей, на Алёхинском – 28).

Неравномерное распределение этих хищников между двумя участками также уже традиционно. Численность медведей в Северном участке заповедника примерно вдвое превышает численность в Южном (за исключением учётов 2022 года, показавших примерно равную численность). Это связано с тем, что площадь Северного участка практически в три раза превышает площадь Южного, он труднодоступен для людей, там находится большее количество нерестовых водотоков и, соответственно, больше кормовых угодий и территорий без антропогенного беспокойства.

Общая плотность медведей на территории заповедника в 2025 году составила 1,4 особей на 1000 га.

В 2025 году учёт бурого медведя проводился с 8 сентября по 31 октября 2025 года. Начиная с 2024 года, учёт медведя на нерестовых реках проводится в более поздние сроки, в связи с крайне низкой численностью горбуши на нересте, и приурочен к нересту кеты.

Учётом были охвачены 10 из 18-ти основных нерестовых водотоков. На Тятинском участке заповедника учёт проводился на следующих водотоках: реки Заливная, Тятина и Саратовская, ручьи Колодный и Кедровый. На Алёхинском участке заповедника учёт проводился реках Алёхина и Тёмной, ручьях Рыборазводном и Быстром. Отдельно учитывались медведи, встреченные в период проведения учёта вне основных нерестовых водотоков.

Учёт на территории ООПТ проводился методом регистрации индивидуальных кормовых участков, расположенных в руслах нерестовых рек (по следам, визуальным встречам и путем фиксации животных фотоловушками), а также путём регистрации животных в местах скоплений на кормёжке в устьях рек и на иных территориях (в соответствии с методическими рекомендациями по учёту бурого медведя на нерестилищах лососевых рыб, утверждёнными распоряжением министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 28.06.2012 г. № 221-Р).

Текущая осень на Кунашире отмечается тем, что медведи стали регулярно выходить в посёлки. Это результат ощутимой недостаточности на острове природной кормовой базы в виде рыбы. Хищник вынужденно идёт в населённые пункты — в поисках еды в пищевых отходах человека.

В октябре 2025 года медведей встречали жители на территории пгт Южно-Курильск, села Отрадное, посёлков Горячий пляж и Третьяково.



Жителям и гостям Кунашира необходимо соблюдать следующие рекомендации для собственной безопасности:



- не образовывать скоплений пищевых отходов;



- вовремя вывозить мусорные контейнеры;



- не подкармливать хищников;



- туристам, отдыхающим в палатках, держать продукты в герметичных упаковках.



В интернете есть видеозаписи, где местные жители подкармливают медведей на дорогах. Стараясь сделать хороший кадр, и, как они думают, проявляя заботу, водители кидают медведю печенье, хлеб и другую пищу. Этого категорически не стоит делать, во-первых, потому что такие подкормки – угроза жизни жителей и гостей острова. Также это обрекает на незавидную участь и самого медведя.



Медведи, попробовавшие человеческую еду, потом, теряя страх, чаще выходят к людям в надежде снова поесть этой вкусной калорийной пищи. Если медведь начинает выходить к населенным пунктам, дачам, дорогам общего пользования, Агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области принимается решение об его отстреле. На встрече с населением острова 7 ноября 2025 губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко также рекомендовал отстреливать таких особей, которые заходят на территории постоянного проживания людей.



Ваша «добрая» подкормка, какой бы безобидной она ни казалась, обрекает зверя на гибель и создает опасность для окружающих. Сохраните жизнь медведя, сохраните безопасность людей, не вмешиваясь в естественную жизнь хищника. Наслаждайтесь природой издалека и помните, что дикие животные должны оставаться дикими.



Никогда не подкармливайте медведей на дорогах и не оставляйте пищевые отходы в местах своего пребывания!