С начала года ОСФР по Сахалинской области беззаявительно оформило 1 690 сертификатов на материнский капитал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 2020 года родители не тратят время на оформление сертификата на маткапитал, поскольку Отделение Социального фонда России по Сахалинской области предоставляет эту меру государственной поддержки беззаявительно. Документ оформляется на основании данных о рождении ребенка, поступивших от органов ЗАГС.

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области проактивно оформило 1 690 сертификатов на материнский капитал. Всего же за пять лет беззаявительного оформления маткапитала для жителей Сахалинской области таким способом было выдано 14 787 тысяч сертификатов.

Беззаявительный формат предусматривает оформление электронного документа, который мама получает в личном кабинете на портале госуслуг. При необходимости его можно распечатать или сохранить в цифровом формате на компьютере.

При проведении ежегодной индексации непотраченных средств, обменивать документ не требуется – получить информацию о новой сумме маткапитала (или его остатке) можно на портале госуслуг.

Семья может использовать материнский капитал по одному или нескольким направлениям. Сразу после получения сертификата средства можно направить на погашение ипотечного кредита, оплату детского сада, получение ежемесячной выплаты на детей до 3 лет и компенсацию стоимости товаров и услуг для детей с инвалидностью.

Улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств, оплатить обучение ребенка, а также направить средства на накопительную пенсию мамы, можно только после исполнения трех лет ребенку, с рождением которого семья получила право на сертификат.

Программа материнского капитала работает с 2007 года. Первый сертификат на маткапитал в Сахалинской области был выдан 18 лет назад – в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки семей с двумя детьми составлял 250 тысяч рублей. В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 266,95 рублей. При рождении второго семья получает доплату в размере 221 895,14 рублей. Если до появления второго или любого последующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 912 162,09 рубля.

Для семей, усыновивших детей, сохраняется заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения маткапитала, могут представить только сами усыновители.

За дополнительной информацией сахалинцы и курильчане могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.