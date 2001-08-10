Телеком-операторы России активно внедряют ИИ в свои продукты и инфраструктуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Телеком-операторы России активно внедряют искусственный интеллект в свои продукты и инфраструктуру, что позволит к 2030 году перейти на качественно новый уровень обслуживания. Об этом рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова в интервью «Коммерсанту».

Согласно новому видению развития отрасли, обозначенному как «Телеком 2.0», ИИ-технологии будут интегрированы во все процессы — от управления сетями до взаимодействия с абонентами. Искусственный интеллект сможет вести мониторинг сети в реальном времени, самостоятельно выявлять и исправлять аномалии, а также прогнозировать нагрузку на основе анализа данных.

Для пользователей это означает появление персональных ИИ-помощников, встроенных непосредственно в тарифные планы. Технологии позволят делать потоковый перевод речи с любых языков прямо во время звонка, а также обеспечат эффективную защиту от мошенников.

«В будущем ожидается еще большее усиление роли телекома и в любом бизнесе. Автономный транспорт, развитие робототехники, продвинутых технологий умного города, новые решения в области безопасной логистики, автономные заводы и фермы — все это невозможно без телеком-инфраструктуры и технологий. Телеком станет партнером бизнеса в его цифровой трансформации, а сеть — операционной системой для запуска новых сервисов и решений», - отметила гендиректор МТС Инесса Галактионова.

Развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта также способствует технологическому суверенитету страны. Российские телеком-компании уже разработали собственные B2B-платформы с ИИ и внедряют отечественное оборудование на сетях связи.

По оценкам экспертов, полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в телеком-отрасль позволит повысить качество услуг и создать новую ценность для абонентов, бизнеса и государства.