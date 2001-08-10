Международная научно-практическая конференция прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Международная научно-практическая конференция «Сахалинская область и корейский полуостров: инициативы, проекты, результаты», приуроченная к 35-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, прошла 13 ноября в Южно-Сахалинске. Мероприятие собрало представителей из Сеула, Москвы и Владивостока, а также высокопоставленных чиновников Сахалинской области, включая Министра инвестиций, промышленности и внешних связей Василия Грудева.

В рамках конференции с докладом «Роль библиотеки в поддержке корейского культурного наследия и языка (из опыта работы СахОУНБ)» выступила руководитель Информационного центра международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Ольга Пятницкая.

Это уже не первое выступление специалиста на подобных площадках. На этот раз её доклад вызвал живой отклик: один из участников конференции – Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун – после выступления обратился к руководству СахОУНБ с просьбой организовать для него экскурсию по учреждению, чтобы ознакомиться с коллекцией корейской литературы и возможностями Центра.

– Мы не просто храним книги – мы создаём мосты, – отметила Ольга Пятницкая. – Наша коллекция насчитывает более 2000 единиц хранения — на корейском, английском и русском языках – об истории, литературе, традициях Северной и Южной Кореи. Но главное – мы делаем эти ресурсы доступными и понятными.

По итогам конференции планируется издать сборник материалов с дальнейшим размещением его в открытом доступе. Об этом будет сообщено дополнительно.

В СахОУНБ корейская культура поддерживается не только через мероприятия, но и через системную работу с информационными ресурсами. Благодаря продуманной полиязычной поддержке и открытому подходу к международному сотрудничеству, библиотека становится активным участником культурной дипломатии.