Центр «Страна СОВ» стали одним из победителей гранатового конкурса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам независимой экспертизы Президентским фондом культурных инициатив всего будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 4 млрд 796 млн рублей. Одним из победителей конкурсного отбора стал давний партнер СахОУНБ – АНО ДО Центр саморазвития «Страна СОВ». Организация заявила проект под названием «Ты остров или материк?» – интеллект-игра по литературному краеведению, посвящённая памяти сахалинского поэта и прозаика, ответственного секретаря Сахалинского отделения Союза писателей России Николая Тарасова.
Проект был отмечен экспертным советом фонда как значимый вклад в сохранение региональной литературной памяти и развитие просветительской деятельности на Дальнем Востоке.
Реализация проекта запланирована с февраля по декабрь 2026 года. В этот период будет создана и внедрена авторская интеллектуальная игра, основанная на жизни и творчестве выдающегося сахалинского писателя – бессменного руководителя литературного объединения «ЛИРА», действующего на базе главной островной библиотеки.
Цель проекта – не только почтить память мастера слова, но и приблизить молодёжь к богатому литературному наследию Сахалинской области. Игра станет образовательным инструментом, сочетающим краеведение, анализ текста, работу с картой, мультимедийные материалы и ассоциативное мышление, а ключевой лейтмотив – метафора «острова» как символа одиночества, силы и самобытности – будет раскрываться через судьбу самого Тарасова и его героев.
Целевая аудитория проекта широка: школьники, студенты, читатели библиотек и все, кто интересуется литературой и историей родного края. Планируется провести не менее 10 игровых сессий в школах, колледжах, библиотеках и музеях Южно-Сахалинска.
Проект реализуется при партнёрстве и непосредственном участии Министерств образования и культуры и архивного дела Сахалинской области, регионального отделения Союза писателей России и СахОУНБ.
– Николай Антонинович был не просто писателем – он был учителем, наставником, хранителем духа сахалинской литературы. Этот проект – наш способ продолжить его дело: сделать краеведение живым, интересным, доступным для нового поколения. Интеллект-игра – это не экзамен, а приглашение к диалогу с прошлым, — отметила руководитель проекта Людмила Гринько.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
10:56 7 Ноября История спасённого коршуна из заповедника «Курильского» и его новый дом
17:43 7 Ноября В Южно-Сахалинске готовы новые комплексные площадки для спорта и отдыха
16:26 7 Ноября Сахалинцы отсортировали более 280 тонн вторсырья за октябрь
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
- 17:46 Сегодня Телеком-операторы России активно внедряют ИИ в свои продукты и инфраструктуру
- 17:27 Сегодня Международная научно-практическая конференция прошла в Южно-Сахалинске
- 16:43 Сегодня Центр «Страна СОВ» стали одним из победителей гранатового конкурса
- 14:48 Сегодня На Сахалине с военнослужащими проходят занятия по подготовке расчётов гранатомётов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?