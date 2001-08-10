Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За год работы Вторпункт принял порядка 80 тонн отходов различных фракций. Из них почти 38 тонн – картона, 23 тонны стекла, 11 тонн книг и более пяти тонн пластика. Книгообмен, организованный во вторпункте, помог найти новых владельцев для более, чем 700 книг.

Совместный проект министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и регионального оператора по обращению с отходами был реализован в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Открытие пункта приема вторичных ресурсов было направлено на привлечение внимания жителей региона к проблеме сортировки и переработки отходов, где на реальном примере показывают и рассказывают, как грамотно относится к отходам.

— Мы видим как пункт приема оправдал свое открытие, и граждане активно включились в процесс сортировки, заполняя, как синие сетчатые контейнеры, расположенные на придомовых площадках, так и принося отходы во вторпункт за символическое денежное вознаграждение, — рассказал заместитель директора по сбыту Управления по обращению с отходами Александр Яцык.

Если на этапе образования отходов научиться правильно их сортировать, количество пригодных для дальнейшей переработки материалов значительно увеличится, это позволит сократить потребления природных ресурсов за счет использования вторичного сырья, и в конечном итоге поможет снизить нагрузку на полигоны.

— В пункт приема можно сдать отходы, которые образуются в обычной бытовой жизни — это пластиковые бутылки, емкости из-под жидкостей и бытовой химии, пластиковые ведра, тазы, контейнеры, картонные коробки, книги, пленку-микс, изделия из стекла. Для сортировки не нужны уникальные навыки или особые виды отходов, главное начать — подчеркнула специалист по работе с вторичными ресурсами Анастасия Ченских.

Сейчас пункты приема отходов – являются важным признаком и ключевым компонентом экологической устойчивости. Они напрямую влияют на уровень ответственности и степень вовлеченности граждан в процессы раздельного сбора и переработки мусора.

— Все новое — это хорошо забытое старое. Я помню, как в своем пионерском детстве мы бегали по квартирам просили у соседей старые газеты, журналы, а сейчас можно спокойно прийти в уютное место и сдать накопившееся отходы, – рассказала южно-сахалинка Раиса Новикова.

Помимо прочего, Вторпункт служит официальной площадкой по сбору макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл», которая проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Сейчас проходит осенний сезон акции продлится он до 28 ноября.

Со временем количество пунктов приема, как и перечень принимаемых отходов планируется расширять.