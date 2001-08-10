Сахалинцам стал доступен сервис для управления малым бизнесом на базе ИИ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС запускает сервис для звонков и работы с клиентами на базе искусственного интеллекта. МТС Optimus позволит представителям малого бизнеса записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в заметки и список задач, а также работать с клиентской базой. МТС Optimus разработан совместно с МТС Exolve.

После подключения к сервису МТС Optimus с помощью МТС ID пользователю становится доступен набор инструментов для эффективной работы: автоматическая запись и расшифровка звонков, интеллектуальные саммари от искусственного интеллекта, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов.

Кроме мобильного приложения, сервис представлен и в формате мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Все работает синхронно: стоит созвониться или добавить контакт в мобильном приложении — все данные сразу появляются в веб-версии вместе со всей историей взаимодействий. Встроенный каталог позволяет быстро прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

«Небольшой бизнес и самозанятые граждане нуждаются в расширении возможностей мобильной связи до системы управления информацией из деловых звонков. И МТС Optimus может стать для них незаменимым помощником. Сервис подключается как услуга в пару шагов и помогает быстро находить нужные звонки, управлять задачами и работать с клиентами прямо внутри приложения. Важно, что МТС Optimus обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.