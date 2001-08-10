Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2025
На Сахалине с военнослужащими проходят занятия по подготовке расчётов гранатомётов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими, заключившими контракты с Минобороны России, проходят занятия по подготовке расчётов автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».

На теоретических занятиях военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), прибывшие для прохождения подготовки на полигоне «Троицкий», изучили тактико-технические характеристики и виды применяемых боеприпасов к данному гранатомёту. 

На практических занятиях, под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО), боевые расчёты сначала выполнили пристрелку гранатомёта, после чего приступили к стрельбе на точность. 

По своей сути, станковый гранатомёт АГС-17 «Пламя» является миниатюрным артиллерийским орудием. Поэтому военнослужащие учатся поражать живую силу и огневые средства «противника», находящееся за естественными и искусственными складками местности, то есть за оврагами, насыпями, обратными склонами высот или даже в окопах.

В ходе занятий на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий» инструкторы по боевой подготовке применяют опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

 

